Ziyech maakt indruk: ‘Ik hoop dat hij voorlopig bij Ajax blijft’

Hakim Ziyech speelde tegen Feyenoord zeker niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Ajax, maar de bezoekers waren de baas op het middenveld en daar had ook de 24-jarige linkspoot een aandeel in. Willy Dullens, voormalig middenvelder van Fortuna Sittard en Oranje, raakt steeds meer onder de indruk van Ziyech.

Dullens noemt de Marokkaans international ‘misschien wel de beste’ voetballer van de Eredivisie. “Ook in deze wedstrijd bleef hij de voetballende oplossing zoeken en je zult hem niet snel rare dingen zien doen. Karim El Ahmadi had zijn handen vol aan Ziyech. Ik heb genoten van zijn passing, aannames en techniek”, aldus de 72-jarige Dullens.

De analyticus voegt daar in De Telegraaf aan toe dat Ziyech altijd ‘vooruit blijft denken’ en dat dat een kwaliteit is waarover niet veel spelers in Nederland beschikken. Hij denkt dat het voor Ziyech zelf ook belangrijk is om zich te laten zien in een wedstrijd als deze: “Want op dit soort momenten zitten de scouts op de tribune en kunnen talentvolle voetballers zich onderscheiden. Dat heeft Ziyech goed gedaan.”

“Al hoop ik dat hij voorlopig nog bij Ajax blijft, want ik denk dat hij hier nog voldoende stappen kan maken”, aldus Dullens, die tot slot de complimenten uitdeelt aan David Neres, die in De Kuip goed was voor drie assists. “Dat mannetje gaat steeds beter spelen. Ik dacht eerlijk gezegd dat het niet zo’n goede aankoop was, maar hij laat nu wel zien dat hij echt goed kan voetballen. Zo blijkt eens te meer dat je ook geduld moet hebben met dit soort jongens.”