Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Lozano evenaart Kluivert

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun posities? Deze week is PSV met drie spelers de hofleverancier en ook FC Twente, AZ en PEC Zwolle zijn goed vertegenwoordigd.

DM: Diederik Boer (PEC Zwolle), statistiek: zes reddingen - PEC behaalde zijn tweede clean sheet in het vijfde uitduel van dit Eredivisieseizoen, één clean sheet meer dan in het gehele vorige seizoen buitenshuis.

RV: Fankaty Dabo (Vitesse), statistiek: 1 assist, 3 onderscheppingen - Dabo gaf zijn eerste assist in de Eredivisie in zijn negende wedstrijd.

CV: Nicolas Isimat-Mirin (PSV), statistiek: 3 schoten geblokkeerd, 96% passnauwkeurigheid - Isimat-Mirin blokkeerde in geen Eredivisiewedstrijd meer schoten van de tegenstander dan tegen Heracles Almelo (3).

CV: Peet Bijen (FC Twente), statistiek: 4 tackles, 6 balveroveringen - Bijen heeft nu evenveel doelpunten voor FC Twente als tegen FC Twente gemaakt (2 treffers voor, 2 eigen goals).

LV: Thomas Ouwejan (AZ), statistiek: 7 gewonnen duels, 8 balveroveringen - Ouwejan gaf voor het eerst in zijn carrière een assist in de Eredivisie.

CM: Marco van Ginkel (PSV), statistiek: 4 schoten, 2 doelpunten - Van Ginkel is met 21 treffers Eredivisie-topscorer van PSV sinds zijn debuut voor de Eindhovenaren op 7 februari 2016, ondanks dat hij in 37 van de 56 mogelijke duels meedeed.

CM: Oussama Assaidi (FC Twente), statistiek: 4 schoten, 3 op doel - Assaidi scoorde voor het eerst twee keer in een Eredivisieduel sinds 2 mei 2012, toen namens sc Heerenveen tegen FC Twente (3-4).

CM: Mustafa Saymak (PEC Zwolle), statistiek: 6 schoten, 91% passnauwkeurigheid - Saymak schoot voor het eerst sinds 12 mei 2013 (8 tegen ADO Den Haag) minstens zes keer in een Eredivisiewedstrijd.

RA: Alireza Jahanbakhsh (AZ), statistiek: 3 schoten, 3 gecreëerde kansen - Jahanbakhsh gaf voor het eerst twee assists in een Eredivisiewedstrijd en was voor het eerst sinds 13 januari betrokken bij drie goals in een Eredivisieduel (toen 2 goals en 1 assist tegen Go Ahead Eagles).

CA: Kasper Dolberg (Ajax), statistiek: 3 schoten, 2 doelpunten - Dolberg is de eerste invaller die minimaal twee goals weet te maken in de Klassieker in de Eredivisie.

LA: Hirving Lozano (PSV), statistiek: 2 schoten, 6 gewonnen duels - Lozano werd de vierde speler (en de enige niet-Nederlander) die in zes van zijn eerste zeven Eredivisieduels tot scoren kwam, na Kees Rijvers, Pierre Kerkhoffs en Patrick Kluivert.