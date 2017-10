Mbappé troeft Gabriel Jesus en Dembélé af en pakt prestigieuze prijs

Kylian Mbappé is dit jaar de winnaar van de Golden Boy-award, zo meldt Tuttosport maandagochtend. De aanvaller van Paris Saint-Germain zal de prestigieuze prijs maandagavond in ontvangst nemen tijdens een gala in Monaco. In het bijzijn van Vadim Vasilyev en Leonardo Jardim zal Mbappé de prijs ontvangen.

Met dat duo werkte Mbappé voorheen samen bij AS Monaco. Vasilyev is vicepresident bij de Monegasken, terwijl de achttienjarige aanvaller onder trainer Jardim zijn debuut maakte in het eerste elftal. Mbappé doorliep de jeugdopleiding van AS Monaco en brak vorig seizoen definitief door. Hij maakte dusdanig veel indruk dat hij uitgroeide tot een van de meest gewilde spelers van Europa.

Uiteindelijk trok Paris Saint-Germain aan het langste eind. Les Parisiens huren Mbappé dit seizoen nog van AS Monaco en zijn verplicht om hem volgende zomer voor 180 miljoen euro.

