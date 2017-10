‘We dachten dat Ajax een lijmsnuiver van twaalf miljoen had gekocht’

David Neres maakte zondag het verschil voor Ajax. De rechtsbuiten had met drie assists een groot aandeel in de 1-4 overwinning op Feyenoord en is bij zijn negen basisplaatsen in de Eredivisie nu direct betrokken geweest bij elf doelpunten (zes treffers en vijf assists). Hugo Borst is onder de indruk van de Braziliaan.

De columnist schrijft in het Algemeen Dagblad dat hij het een Klassieker ‘vol onkunde’ vond en was daarom blij met de bevliegingen van de twintigjarige Neres: “Zo'n Neres. We dachten bijna allemaal dat Ajax een lijmsnuiver had gekocht van twaalf miljoen euro, maar scout Hans van der Zee blijkt het goed te zien.”

“Die man scoutte ook Davinson Sánchez”, vervolgt Borst. “Ik bedoel maar: hoe wanhopig de situatie ook is, er is altijd wel een sprankje hoop, een sprankje schoonheid.” Ajax nam Neres in de winter voor twaalf miljoen euro over van São Paulo en door variabelen kan die transfersom naar verluidt met drie miljoen oplopen.

Als Neres in de toekomst een transfer maakt, krijgt de Braziliaanse club bovendien twintig procent van het transferbedrag overgemaakt. Neres sloot zich op tienjarige leeftijd aan bij de zesvoudig kampioen van de Série A en maakte in oktober 2016 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam er tot zeven officiële wedstrijden drie doelpunten en vertrok daarop naar Ajax.