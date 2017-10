De Ligt komt met schrik vrij: ‘Maar De Kuip is stil: mooier kan niet’

Matthijs de Ligt speelde zondag zijn eerste Klassieker en hoewel Ajax met 1-4 won, stapte hij toch niet met een optimaal gevoel van het veld in De Kuip. De verdediger had immers de strafschop veroorzaakt die zomaar cruciaal had kunnen zijn, ware het niet dat André Onana de inzet van Nicolai Jörgensen wist te keren.

De Ligt vergelijkt het moment met het doelpunt dat Alexandre Lacazette in mei maakte in de Europa League. De aanvaller, die nu voor Arsenal uitkomt, benutte toen een strafschop nadat De Ligt een overtreding op hem had begaan. “Een terechte penalty, maar moeilijk te voorkomen als een tegenstander op volle snelheid op je afkomt. Daar moet ik even handiger mee omgaan. Ik was in elk geval dolblij dat André die bal stopte.”

Zijn medespelers namen hem niets kwalijk, zo vervolgt de achttienjarige De Ligt in De Telegraaf: “André zei ook 'sorry' vanwege die harde pass. Maar misschien moet ik er de volgende keer voor kiezen zo’n bal over de zijlijn te laten gaan. Dat is een kwestie van ervaring” De Ligt was verder tevreden: “Hier word je een grote jongen. Ik denk dat ik Jörgensen een moeilijke middag heb bezorgd. Dat geeft een goed gevoel.”

De ambiance van de Klassieker was volgens De Ligt overigens totaal anders dan die bij andere duels: “Maar het gejoel richting ons en het gejuich voor de tegenstander motiveerden me alleen maar. Uiteindelijk hebben we De Kuip zelfs stil gekregen. Mooier kan niet”, vervolgt hij tegenover NUsport. “We hebben een omslag gemaakt na de nederlaag tegen Vitesse. We spelen met meer vertrouwen, vechten voor elkaar en dan zie je dat we stappen zetten.” Ajax neemt het woensdag in de beker op tegen De Dijk.