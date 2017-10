‘Denkt Van Bronckhorst dat hij de boel niet meer op de rails krijgt?’

Feyenoord hoopte Ajax een tik uit te delen in de Klassieker, maar in de plaats daarvan leed het team van Giovanni van Bronckhorst de grootste nederlaag in een competitiewedstrijd tegen Ajax sinds oktober 2006, toen het 0-4 werd. Feyenoord verloor met 1-4 en Valentijn Driessen zag een aangeslagen Van Bronckhorst.

De columnist van De Telegraaf schrijft dat hij de trainer na afloop ‘opvallend geëmotioneerd’ vond: “Nog veel erger dan tijdens de rampzalige serie nederlagen twee seizoenen geleden. Alsof het gevoel hem bekruipt dat hij de boel niet meer op de rails krijgt. Is die twijfel werkelijk aanwezig dan hebben Feyenoord en ‘Gio’ een probleem.”

Driessen drukt de supporters echter op het hart dat Van Bronckhorst heeft aangetoond te kunnen reflecteren en dat hij nog altijd de coach is die Feyenoord naar het eerste kampioenschap in jaren heeft geleid: “Hij hield zijn eigen functioneren na de Klassieker kritisch tegen het licht”, zo vervolgt de verslaggever zijn column.

“Dat valt te scharen onder een eerste aanzet tot verbetering bij de trainer-coach. En laat niemand vergeten dat een kampioenschap van Feyenoord statistisch eerder uitzondering dan regel is”, klinkt het. De 42-jarige Van Bronckhorst, die een contract tot medio 2019 heeft in De Kuip, neemt het met Feyenoord volgende week zaterdag op tegen Roda JC Kerkrade.