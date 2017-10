‘Het zou me niet verbazen als Bosz een poging bij hem waagt’

Ajax boekte zondag een 1-4 overwinning op Feyenoord en hoewel de Amsterdammers misschien beter speelden, maakten ook zij weinig indruk in De Kuip. Iemand die wél imponeerde, was André Onana. De doelman verrichtte enkele goede reddingen, onder meer op een strafschop van Nicolai Jörgensen.

Willem van Hanegem steekt in zijn column voor het Algemeen Dagblad de loftrompet over de 21-jarige Kameroener. “Bij Borussia Dortmund klagen ze steen en been over de Zwitserse doelman Roman Bürki. Het zou me niet verbazen als Peter Bosz in de nabije toekomst een poging waagt om Onana op te halen uit de Arena”, schrijft De Kromme.

De meeste aandacht ging na afloop overigens niet uit naar Onana, maar naar David Neres. De rechtsbuiten besliste de Klassieker met drie assists: “De concurrentie heeft zich op de dijen geslagen van het lachen toen Marc Overmars ruim twaalf miljoen euro neertelde bij São Paulo om Neres over te nemen. Maar met zijn rendement is nauwelijks iets mis.”

“Drie assists in de Klassieker, dan ben je gewoon de man van de wedstrijd. Bij Feyenoord liep daar in elk geval geen kandidaat voor rond”, besluit Van Hanegem. Neres is overigens de vijfde Ajacied dit decennium die minimaal drie assists heeft gegeven in een Eredivisieduel. Hakim Ziyech, Davy Klaassen, Lucas Andersen en Luis Suárez gingen het talent voor.