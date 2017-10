Cavani redt punt voor PSG in ‘Le Classique’ na rode kaart Neymar

Paris Saint-Germain heeft ternauwernood zijn eerste nederlaag in de Ligue 1 dit seizoen weten af te wenden. Het elftal van Unai Emery keek zondagavond op bezoek bij aartsrivaal Olympique Marseille diep in blessuretijd nog tegen een achterstand aan, maar werd uiteindelijk gered door Edinson Cavani: 2-2. PSG stond op dat moment al met tien man na een rode kaart van Neymar en is nu al vijftien wedstrijden op rij ongeslagen in Le Classique

PSG had het lastig in het Stade Vélodrome. De hoofdstedelingen wonnen vorig seizoen met liefst 1-5 in Zuid-Frankrijk, waardoor l'OM uit was op eerherstel. De thuisploeg hield de rijen achterin keurig gesloten in de eerste helft en nam zelfs verrassend de leiding. Luiz Gustavo mocht na een kwartier voetballen ongestoord aanleggen van een meter of 25 van het doel van Alphonse Aréola en produceerde vervolgens een zwabberbal die de keeper te machtig was: 0-1.





Het sterrenensemble van Unai Emery moest vervolgens op jacht naar de gelijkmaker. Layvin Kurzawa bood Cavani enkele minuten na de goal van Gustavo een uitgelezen mogelijkheid om de stand te nivelleren, maar de Uruguayaanse spits schoot van dichtbij hoog over. PSG had daarna de grootse moeite om tot uitgespeelde kansen te komen, maar werd na 33 minuten spelen op sleeptouw genomen door Neymar. De Braziliaanse ster schoot na een combinatie met Adrien Rabiot raak uit aan lastige hoek.

Kylian Mbappé kwam in de eerste helft nauwelijks voor in het stuk, maar het Franse supertalent dacht tien minuten na de onderbreking wel recht te hebben op een strafschop. Een vermeende handsbal van Jordan Amavi werd echter niet waargenomen door scheidsrechter Ruddy Buquet, die Mbappé zelfs een gele kaart toonde vanwege hevig protesteren. Ondertussen bleef Marseille betrekkelijk eenvoudig op de been en mocht het zelfs blijven hopen op meer.

Een van de weinige uitvallen na rust leverde twaalf minuten voor tijd een nieuwe voorsprong op voor het elftal van Rudi Garcia. Rabiot werd op de achterlijn op kinderlijke wijze van de bal gezet door Clinton N'Jie, waarna laatstgenoemde de bal in de doelmond van PSG bracht. Thiago Silva was daar Florian Thauvin uit het oog verloren, waarna de Franse aanvaller Marseille van dichtbij de eerste overwinning op PSG sinds november 2011 leek te bezorgen, zeker nadat Neymar vlak daarna zijn tweede gele kaart van de avond ontving. Cavani bepaalde in blessuretijd echter toch nog anders door uit een vrije trap binnen te werken.