Competitietopscorer bezorgt Lazio tiende overwinning in elf wedstrijden

Lazio blijft goed meedoen in de top van de Serie A. De Romeinen hadden zondagavond in eigen huis geen kind aan laagvlieger Cagliari en boekten zo alweer hun tiende overwinning in de laatste elf wedstrijden in alle competities: 3-0. Lazio heeft nu net als Juventus 22 punten na 9 competitieduels; Napoli blijft koploper met 25 punten.

De basis voor de zege werd al in de eerste helft gelegd door het elftal van Simone Inzaghi, die in zijn basiself als gewoonlijk een plek had ingeruimd voor Stefan de Vrij. Ciro Immobile werd al na zeven minuten voetballen in het strafschopgebied van Cagliari onderuit geschoffeld door doelman Luca Crosta, waarna de Italiaanse spits zich zelf ontfermde over het buitenkansje: 1-0.

Lazio had weinig te duchten van de bezoekers en verdubbelde zijn voordelige marge uiteindelijk op slag van rust. Een voorzet vanaf de linkerflank werd met het hoofd teruggelegd door Adam Marusic, waarna Immobile voor zijn directe tegenstander kroop en Crosta opnieuw het nakijken gaf. De goaltjesdief bracht zijn seizoenstotaal in de Serie A met die dubbelslag alweer op dertien doelpunten en voert de topscorerslijst daarmee riant aan.

De ploeg van Inzaghi ging in de tweede helft aanvankelijk op dezelfde voet verder. Een perfect aangesneden vrije trap van Luis Alberto werd vier minuten na de onderbreking binnengelopen door Bastos. Het betekende voor de Spaanse middenvelder zijn vierde assist in zijn laatste vier officiële wedstrijden. Lazio nam vervolgens gas terug en kan zich nu gaan voorbereiden op het uitduel van woensdag bij Bologna.