Lozano loopt één op één: ‘Ik hoop hier nog jaren te spelen’

PSV boekte zondag een 3-0 overwinning op Heracles Almelo en Hirving Lozano opende de score. De aanvaller trof na achttien minuten doel na een prachtige pass van Jorrit Hendrix en speelde zichzelf daarmee nog nadrukkelijker in de etalage. Onder meer Arsenal zou belangstelling hebben voor de frêle Mexicaan.

Diverse media berichtten de afgelopen weken over de serieuze interesse vanuit Londen en Arsenal zou zich in de winter zelfs met een bod van 25 miljoen euro in het Philips Stadion willen melden. Lozano is zelf echter niet bezig met een transfer: “Hoelang ik nog bij PSV speel? Dat weet ik niet”, zei hij na afloop.

“Ik ben nu honderd procent gefocust op het team en hoop hier nog jaren te spelen. PSV is een mooie club met fantastische mensen”, vertelde de 22-jarige Lozano aan FOX Sports. “Ik vond het een mooie pass van Hendrix. Ik stond dicht bij het doel en godzijdank ging hij erin”, bedankte hij tot slot de aangever.

Trainer Phillip Cocu deelde na afloop nog de complimenten uit aan Chucky: “Lozano kreeg in de tweede helft wel wat tikken te verwerken, maar liet vandaag weer zien dat hij belangrijk voor ons is. Die pass van Hendrix? Dat was echt fantastisch. Dit zijn ballen waar we veel aandacht aan besteden, want we willen elkaars kwaliteiten gebruiken en benutten.”