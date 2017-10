Keizer geniet van sensationale opmars: ‘Hij is wat opener, dat is het denk ik’

David Neres lijkt na een lastig begin eindelijk zijn draai gevonden te hebben bij Ajax. De Braziliaanse miljoenenaankoop verscheen zondagmiddag in De Klassieker tegen Feyenoord voor de derde keer op rij in de basiself bij de Amsterdammers en beschaamde het vertrouwen van Marcel Keizer andermaal niet.

Nadat Neres al driemaal trefzeker was geweest in de wedstrijden tegen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam, verzorgde hij tegen Feyenoord liefst drie assists. Keizer benadrukt dat de rechtsbuiten inmiddels vol vertrouwen is en veel voordeel heeft gehaald uit een ontmoeting met landsgenoot Wamberto. "Hij is natuurlijk ook een Braziliaanse aanvaller geweest bij Ajax. Ik denk dat dat heel goed gevallen is bij hem", vertelt de Ajax-trainer aan FOX Sports.

Keizer merkt op dat Neres lekkerder in zijn vel zit. "Hij is heerlijk aan het trainen, is wat opener en heeft vaker een lach op zijn gezicht", vervolgt de oefenmeester. "Ik vind het belangrijk voor voetballers dat ze met een lach op hun gezicht rondlopen. Dat is het denk ik."