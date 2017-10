Dolberg beslist Klassieker: ‘Het was stil, ik dacht dat ze niet telden’

Kasper Dolberg was zondagmiddag als invaller van grote waarde voor Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord. De Deense spits werd halverwege de tweede helft bij een gelijke stand binnen de lijnen gebracht door Marcel Keizer en leidde de Amsterdammers met twee doelpunten uiteindelijk naar een 1-4 overwinning. Het waren de eerste competitietreffers dit seizoen voor Dolberg, die zichtbaar opgelucht was.

"Hopelijk kan ik hierop bouwen", vertelde hij na afloop van het duel in gesprek met FOX Sports. Dolberg verscheen begin september tegen PEC Zwolle voor het laatst aan de aftrap in de Eredivisie. Sindsdien geniet Klaas-Jan Huntelaar de voorkeur in de punt van de aanval; een keuze die de jongeling zelf wel kan begrijpen. "Want de beste moet spelen en dat is Klaas-Jan geweest. Iedereen kon zien dat ik niet op het niveau zat waar ik hoor te zitten, dus ik snapte het wel."

"Natuurlijk wil ik altijd spelen en ik voel altijd dat ik het team kan helpen met het maken van goals, maar ik accepteerde het", vervolgde Dolberg. Doordat er geen supporters uit Amsterdam aanwezig waren in De Kuip, volgde bij de doelpunten van Ajax een moment van stil. "Het is vreemd hier. Normaal hoor je geluid, maar hier was het stil. Ik dacht dat ze niet telden.”

Lasse Schöne kon aan de kant van Ajax opnieuw rekenen op een basisplaats. "De statistieken spreken voor zich: drie wedstrijden gespeeld, drie gewonnen en met ruime cijfers (twaalf goals voor, twee tegen, red.)", lachte de veteraan tegenover Voetbal Inside. "Of ik de aanvoerdersband moet krijgen? Haha, nee. We hebben al een goede aanvoerder."