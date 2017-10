Svilar opnieuw in de fout bij Benfica; Quim vestigt bijzonder record

Benfica heeft in de negende speelronde van de Liga NOS geen fout gemaakt. Het team van Rui Vitória was zondagavond met 1-3 te sterk voor laagvlieger Aves en heeft nu vijf punten minder dan FC Porto, dat zaterdagavond al had gewonnen. Het Sporting Portugal van Bas Dost komt later op de avond in actie tegen Chaves.

Benfica verloor woensdag door een blunder van Mile Svilar van Manchester United, maar Rui Vitória gaf de achttienjarige Belg gewoon weer de kans tussen de palen. Hij moest één keer capituleren: een kwartier voor tijd kopte Rodrigo Defendi binnen bij de eerste paal en Svilar ging daarbij niet vrijuit. Hij had echter geluk dat Benfica er zelf drie maakte.

Jonas opende na een klein half uur uit een strafschop de score in Estádio do CD Aves en vlak na rust verdubbelde Haris Seferovic met een intikker de marge. Defendi deed later dus wat terug, maar daarna benutte Jonas voor de tweede keer een strafschop. Hij mocht aanleggen na een overtreding van Gonçalos Santos op Pizzi.

In de laatste tien minuten kregen beide partijen nog één kans om te scoren: Seferovic stuitte op Quim en Svilar had een antwoord op een schot van Derley, dat hij tegen de paal tikte. Collega-doelman Quim mag zich nu overigens de oudste speler ooit noemen die in actie is gekomen in de Liga NOS. Hij is 42 jaar, 11 maanden en 9 dagen oud en pakte zondag het record af van Manuel Bento, die in 1990 41 jaar, 10 maanden en 25 dagen oud was.