Turkse stadsderby stelt teleur; Janssen baalt na afgekeurde goal en harde tackle

De Intercontinentale Derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. In een bij vlagen zeer harde wedstrijd slaagden beide teams er niet in te scoren, waardoor het verschil op de ranglijst acht punten blijft in het voordeel van Cim Bom Bom: 0-0. Galatasaray eindigde het duel voor eigen publiek met tien man na een rode kaart voor Younès Belhanda, terwijl Vincent Janssen de strijd halverwege de tweede helft moest staken na een harde overtreding.

De Oranje-international kon aan de kant van Fenerbahçe weer rekenen op een basisplaats en leek na zeven minuten spelen zelfs de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Janssen werd vanwege een overtreding op Serdar Aziz echter teruggefloten door scheidsrechter Cuneyt Cakir, die de grootse moeite had om beide teams in het gareel te houden in het Türk Telekom Stadion.

Vlak na rust leek Tolga Cigerci de ban te breken voor de thuisploeg, maar zijn kopbal werd uit het doel geranseld door Carlos Kameni. Na een uur spelen werd het duel vervolgens tijdelijk gestaakt nadat assistent-scheidsrechter Tarik Ongun geraakt was door een voorwerp uit het publiek. Na de tijdelijke onderbreking kreeg Janssen nog een harde tackle te verduren en ontving Belhanda zijn tweede gele kaart van de avond na een schoppende beweging richting Kameni. Gescoord werd er echter niet meer.