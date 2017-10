Doelpunt in blessuretijd levert Wolfsburg vijfde gelijkspel op rij op

VfL Wolfsburg heeft zondagavond voor de vijfde keer op rij gelijkgespeeld in de Bundesliga. TSG Hoffenheim leek lang op weg naar een overwinning in de Volkswagen-Arena, maar een doelpunt in blessuretijd van Felix Uduokhai zorgde ervoor dat de ploeg van Martin Schmidt toch nog een punt overhield aan het treffen: 1-1.

Paul Verhaegh kon opnieuw rekenen op een basisplaats bij Wolfsburg, terwijl Jeffrey Bruma (blessure) en Riechedly Bazoer (gepasseerd) ontbraken in de wedstrijdselectie van Schmidt. Die Wölfe waren de bovenliggende partij in de eerste helft en kregen al vroeg een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Maximilian Arnold zag zijn strafschop echter gekeerd worden door Oliver Baumann.

Hoffenheim maakte een povere indruk, maar tapte na de onderbreking uit een ander vaatje. Andrej Kramaric leek na goed voorbereidend werk van Kerem Demirbay de openingstreffer op zijn voet te hebben, maar de Kroaat schoot rakelings naast. Het elftal van Julian Nagelsmann bleef echter geduldig zoeken naar een doelpunt en kreeg zeventien minuten voor tijd eindelijk loon naar werken.

Marcel Tisserand beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Benjamin Hübner, waarna Demirbay vanaf elf meter de ban wist te breken. Het was echter niet voldoende voor de zege, want Uduokhai kopte in de absolute slotfase toch nog de gelijkmaker tegen de touwen uit een voorzet van Daniel Didavi.