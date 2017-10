Juventus weet ondanks vroege rode kaart Mandzukic zes keer te scoren

Juventus heeft na twee competitiewedstrijden zonder overwinning weer eens drie punten kunnen bijschrijven. Het elftal van Massimiliano Allegri had het mede door een vroege rode kaart van Mario Mandzukic bijzonder lastig op bezoek bij laagvlieger Udinese, maar toonde karakter en wist de zege uiteindelijk toch uit het vuur te halen: 2-6. De titelverdediger profiteert zodoende optimaal van het puntverlies van koploper Napoli eerder dit weekend.

Juventus leed vorige week op eigen veld tegen Lazio zijn eerste nederlaag dit seizoen in de Serie A en had het ook lastig op bezoek bij Udinese, waar Bram Nuytinck kon rekenen op een basisplaats. De thuisploeg schoot sterk uit de startblokken en had slechts zes minuten nodig om op voorsprong te komen. Na een razendsnelle counter ging Stipe Perica voorbij Giorgio Chiellini, waarna de Kroatische aanvaller Gianluigi Buffon het nakijken gaf met een schot in de verre hoek: 0-1.

La Vecchia Signora kende zo een horrorstart, maar stelde vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Samir Santos kopte het leder uit een hoekschop eerst achter zijn eigen doelman, waarna Sami Khedira niet veel later met het hoofd de 1-2 verzorgde na een voorzet van Juan Cuadrado. De ploeg van Allegri leek zo alsnog op weg naar een zorgeloze avond, maar werd na 26 minuten spelen in de steek gelaten door Mandzukic. De spits werd eerst op de bon geslingerd na een opstootje met Ali Adnan en ontving daarna ook direct zijn tweede gele kaart, na een wegwerpgebaar richting scheidsrechter Daniele Doveri.

Door de rode kaart van Mandzukic was het geloof in een resultaat weer terug bij Udinese. De laagvlieger begon vol goede moed aan de tweede helft en kwam na twee minuten alweer op gelijke hoogte door een rake kopbal van Danilo. Juventus toonde echter karakter en slaagde er met tien man alsnog in de zege naar zich toe te trekken.

Daniele Rugani tekende eerst voor de 2-3 na een vrije trap van Paulo Dybala, waarna Khedira de titelverdediger na opnieuw een standaardsituatie met een schot van dichtbij definitief in veilige haven bracht. De Duitse middenvelder completeerde in de slotfase ook nog zijn hattrick, alvorens Miralem Pjanic in blessuretijd de eindstand bepaalde met een afstandsschot.