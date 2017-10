Kane dendert door met Tottenham en verpulvert ook Liverpool

Tottenham Hotspur heeft zondag in de Engelse titelrace een gevoelige tik uitgedeeld aan Liverpool. De ploeg van Mauricio Pochettino was op Wembley heer en meester en won uiteindelijk met ruime cijfers: 4-1. Harry Kane was met twee doelpunten en een assist opnieuw de grote man aan de kant van the Spurs, die nu net als Manchester United twintig punten hebben na negen competitiewedstrijden. Manchester City blijft met 25 punten koploper in de Premier League.

Beide teams maakten midweeks een uitstekende indruk in de Champions League, maar het was Tottenham dat in de openingsfase de lakens uitdeelde. Het elftal van Pochettino schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en had slechts een klein kwartier nodig om een 2-0 voorsprong te nemen. Kane opende al na vier minuten spelen de score nadat een pass van Kevin Trippier over de laatste linie van de bezoekers was geschoten, waarna de Engelse spits niet veel later Heung-Min Son de mogelijkheid bood om een indrukwekkende sprint te belonen met een doelpunt.

Son kreeg niet veel later een kans om de wedstrijd vroegtijdig op slot te gooien, maar hij trof na een snel genomen vrije trap de lat. Liverpool kwam er niet aan te pas, maar deed halverwege de eerste helft wel plots wat terug. Mohamed Salah troefde Jan Vertonghen af in een sprintduel en schoot vervolgens in de verre hoek raak: 2-1. De thuisploeg toonde zich echter allerminst onder de indruk van de tegentreffer en krikte de voordelige marge nog in de blessuretijd van de eerste helft weer op naar twee. Dele Alli gaf Simon Mignolet het nakijken met een schot van een meter of vijftien, nadat Joe Gomez een vrije trap onvoldoende had weggewerkt.

De Londenaren brachten vervolgens vrijwel onmiddellijk in de tweede helft de beslissing in het duel aan. Mignolet ging op kolderieke wijze onder een vrije trap van Harry Winks door, waarna Vertonghen een vrije schotkans kreeg. Zijn poging werd vervolgens nog van de lijn gehaald door Firmino, maar in de rebound wist Kane alsnog te scoren. Tottenham nam daarna gas terug en had het uiteindelijk aan Hugo Lloris te danken dat de score intact bleef. De doelman redde fraai op pogingen van Philippe Coutinho en Salah.