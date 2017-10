El Ahmadi: ‘Misschien hadden we maar twintig minuten recht van spreken’

Ajax won zondagmiddag met 1-4 op bezoek in de Rotterdamse Kuip en bleef daarmee in het spoor van PSV. Feyenoord raakte echter verder achterop en moet nu acht punten toegeven op de koploper. Voetbalzone sprak na afloop onder meer met Karim El Ahmadi over de pijnlijke nederlaag.