Vitesse haalt gigantisch hard uit in Friesland en meldt zich in top drie

Vitesse heeft na twee achtereenvolgende gelijke spelen weer eens weten te winnen in de Eredivisie. Het elftal van Henk Fraser rekende zondagavond eenvoudig af met sc Heerenveen, dat voor eigen publiek een modderfiguur sloeg en uiteindelijk vier doelpunten om de oren kreeg: 0-4. Vitesse stijgt door de overwinning naar een derde plaats, terwijl Heerenveen zevende staat.

Heerenveen beleefde een indrukwekkende seizoensstart en was zelfs even koploper, maar de laatste twee competitiewedstrijden leverden geen punten op voor het elftal van Jurgen Streppel. De Friezen konden hoop putten uit een sterke thuisbalans tegen Vitesse, dat in de laatste twaalf seizoenen slechts tweemaal won in het Abe Lenstra Stadion, maar speelden een matige wedstrijd en keken bij rust al tegen een ruime achterstand aan.

Navarone Foor keerde na een lichte knieblessure terug in de basiself bij Vitesse en hij snelde na een kwartier voetballen voorbij Kik Pierie. De aanvallende middenvelder behield daarna oog in oog met Martin Hansen het overzicht en bood Milot Rashica vervolgens een niet te missen kans: 0-1. De bezoekers bleven in het vervolg van de eerste helft betrekkelijk eenvoudig op de been en sloegen negen minuten voor rust ook nog voor een tweede maal toe. Een scherpe voorzet van Fankaty Dabo schoot voorbij aan iedereen, waarna Bryan Linssen bij de tweede paal kon scoren.

Vitesse maakte een prima indruk en bracht vlak na de onderbreking reeds de definitieve beslissing aan in het duel. Rashica bereikte Linssen met een voorzet vanaf de rechterkant, waarna laatstgenoemde de bal panklaar legde voor Foor: 0-3. Reza Ghoochannejhad en Martin Ödegaard kregen daarna nog wel kansen namens de thuisploeg, maar het was uiteindelijk Tim Matavz die twintig minuten voor tijd het slotakkoord verzorgde. Een vrije trap van Alexander Büttner werd met het hoofd verlengd door Matthew Miazga, waarna de Sloveense spits bij de tweede paal kon binnenglijden.