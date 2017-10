Atlético Madrid ontsnapt dankzij Oblak en houdt Barcelona in het vizier

Atlético Madrid heeft zondag drie belangrijke punten gepakt op bezoek bij Celta de Vigo. De mannen van trainer Diego Simeone hadden het zwaar in Estadio Balaídos, waarbij doelman Jan Oblak meerdere keren kordaat moest optreden. Een goal van Kevin Gameiro was uiteindelijk genoeg voor los Colchoneros. Door de minimale zege staat Atlético op de derde plaats in LaLiga, zes punten achter koploper Barcelona.

Iago Aspas was verreweg de gevaarlijkste man aan de zijde van de thuisploeg, maar de aanvaller kon maar niet tot scoren komen. Waar Celta kansen miste, profiteerde Gameiro optimaal bij een corner: de defensie van Celta schutterde, waardoor de Fransman van dichtbij raak kon knallen: 0-1. Vlak daarvoor kon Antoine Griezmann zijn team al de voorsprong bezorgen, maar Sergio Álvarez lette goed op.

In de tweede helft bleef Celta drukken en kreeg Aspas wederom veel mogelijkheden om een doelpunt te produceren, maar de Spanjaard kreeg te maken met zowel Oblak als het aluminium. Trainer Juan Carlos Unzué probeerde nog wat te forceren door John Guidetti in het veld te brengen, maar ook de Zweed had het vizier niet op scherp staan. Door de winst neemt Atlético de derde plek over van Real Madrid, dat zondagavond nog in actie komt tegen Eibar.