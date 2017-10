‘Mokerslag’ voor Van Bronckhorst: ‘Ik miste flair en durf in ons spel’

Feyenoord likt de wonden na de 1-4 nederlaag zondagmiddag tegen Ajax in De Kuip. Trainer Giovanni van Bronckhorst constateerde al snel in de wedstrijd dat zijn ploeg niet goed speelde: "We begonnen veel minder goed dan afgelopen dinsdag (tegen Shakhtar Donetsk, red.), met veel balverlies", laat de oefenmeester op de clubsite weten.

"Ik miste flair en durf in ons spel en dan kom je niet in de wedstrijd. Dat we voor rust nauwelijks kansen creëerden, was daarvan een logisch gevolg." Hoewel de ploeg kort na rust op achterstand kwam, brak daarmee de beste periode van Feyenoord aan. "Met de gelijkmaker van Jens Toornstra kwam er geloof in het team", analyseert Van Bronckhorst.

"Dat is te laat, maar dat was voor mij wel een moment waarop we de wedstrijd hadden kunnen kantelen. We kregen ook kansen op de 2-1, maar in plaats daarvan liepen we in de slotfase met een paar counters tegen een ruime nederlaag aan" vervolgt de trainer. "Dit komt hard aan, dit is een mokerslag voor ons."

Door het verlies staat Feyenoord reeds acht punten achter op koploper PSV, terwijl Ajax drie punten boven de Rotterdammers staat. "Het is nu zaak naar onszelf te kijken. Dit is voor ons erg teleurstellend, zeker gezien de fase waarin we zitten. Een overwinning geeft energie en dat hebben we ook nodig, maar daarvoor hebben we vandaag te weinig durf getoond."