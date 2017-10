‘Je directe concurrent Feyenoord hier thuis zo wegspelen is lekker, ja...’

Klaas-Jan Huntelaar legde zondagmiddag met zijn openingstreffer de basis voor de 1-4 overwinning van Ajax tegen Feyenoord in De Kuip. De spits, die tegen de Rotterdammers wederom in de basis startte, was na afloop in gesprek met de NOS in opperbeste stemming: "Aansluiting houden met PSV en je directe concurrent Feyenoord hier thuis zo wegspelen is lekker, ja...", aldus Huntelaar.

De routinier vergelijkt De Klassieker met de Kohlenpott-derby in Duitsland: "Deze is fantastisch. Ik ben in Nederland opgegroeid en dit was altijd de wedstrijd waar het omdraaide. Maar Schalke tegen Dortmund is ook fantastisch, zeker uit." Huntelaar was in het duel met Feyenoord dicht bij een tweede gele kaart, maar zelf zag hij dat niet zo: "Nee, dat zou dom zijn."

"Het waren scherpe duels, maar uiteindelijk wel fair", vervolgt de goaltjesdief. "De ene keer fluit hij voor je, de andere keer tegen. Er zaten veel strijd en duels in, zeker in de eerste helft. Toen speelden zij de lange bal, dan krijg je direct een duel en dan het gevecht om de tweede bal. Uiteindelijk wil je er voetballend echter wel doorkomen en dat hebben we goed gedaan."

Nicolai Jörgensen miste in de tweede helft een penalty en de Deen baalt van het verlies tegen Ajax: "De teleurstelling is momenteel groot bij de groep, ik zelf ben misschien nog wel het meest teleurgesteld. Een penalty missen kan een keer gebeuren, maar niet scoren vandaag is een groter verlies voor mij. Op dit moment ben ik het spoor even bijster, dus we zullen dit mee moeten nemen en keihard aan de slag moeten gaan met dit verlies."