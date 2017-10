AC Milan faalt in eigen huis tegen laagvlieger; Strootman wint in Turijn

AC Milan heeft zondagmiddag in San Siro slechte zaken gedaan door met 0-0 gelijk te spelen tegen Genoa. De ploeg van trainer Vincenzo Montella had het betere van het spel, maar na het wegvallen van Leonardo Bonucci kon de thuisploeg niet doordrukken: 0-0. AS Roma heeft op bezoek bij Torino een moeizame doch verdiende 0-1 overwinning geboekt.

AC Milan – Genoa 0-0

Milan begon sterk aan de wedstrijd, maar grote kansen waren schaars. Fabio Borini was dicht bij de openingstreffer, maar de afstandspoging werd op vakkundige wijze gestopt door doelman Mattia Perin. De thuisploeg leek door te drukken, maar Leonardo Bonucci gooide roet in het eten. De Italiaanse verdediger werd halverwege de eerste helft, na raadpleging van de VAR, van het veld gestuurd wegens een keiharde elleboogstaat aan het adres van Aleandro Rosi.

Toch waren i Rossoneri via onder anderen Suso en Fabian Borini nog gevaarlijk, maar Genoa hield eenvoudig stand. Gianluigi Donnarumma moest namens Milan enkele keren kordaat optreden bij schoten van onder meer Andrea Bertolacci en Luca Rigoni. Gescoord werd er niet meer in San Siro, waardoor Milan met het doelpuntloze gelijkspel blijf steken in de middenmoot van de Serie A, terwijl Genoa een belangrijk punt pakt in de strijd tegen degradatie.

Torino – AS Roma 0-1

Torino en Roma konden zondagmiddag allesbehalve overtuigen. Schoten op doel waren zeer schaars, waarbij het duel zich vooral afspeelde op het middenveld. Namens de thuisploeg was Umar Sadiq de gevaarlijkste man, maar de Nigeriaan kon niet tot scoren komen. Alessandro Florenzi en Kevin Strootman waren namens de Romeinen dicht bij een doelpunt, maar Salvatore Sirigu hield zijn doel schoon.

Diep in de tweede helft was er dan eindelijk wat te beleven in Turijn: Aleksandar Kolarov scoorde op krachtige doch subtiele wijze uit een vrije trap, waarbij Sirigu niet geheel vrijuit ging. Torino probeerde het Roma nog lastig te maken, maar de bezoekers behielden simpel de controle over de wedstrijd. Door de minimale overwinning nestelt Roma zich in de subtop van de Serie A, terwijl Torino middenmoter blijft.