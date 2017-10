Arsenal drukt Koeman ondanks fraaie treffer Rooney dieper in problemen

Everton heeft zondagmiddag de vijfde nederlaag van het Premier League-seizoen geleden. De ploeg van Ronald Koeman kwam dankzij een fraaie treffer van Wayne Rooney nog wel op een vroege voorsprong, maar verloren de wedstrijd op Goodison Park uiteindelijk met 2-5. The Toffees zakken door de ruime nederlaag weer de degradatiezone in, terwijl Arsenal plek vijf in bezit neem.

Arsenal wist dat het moest winnen om de aansluiting te houden met de top vier en Aaron Ramsey en Alexandre Lacazette zetten Jordan Pickford in de eerste tien minuten al twee keer aan het werk. Everton bleef echter overeind en nam vlak daarop zelf de leiding: Granit Xhaka verloor de bal onder druk van Idrissa Gueye, waarna Rooney kon profiteerden en het leer op prachtige wijze over Petr Cech heen knalde.

Met een heerlijke uithaal is dat nummer twaalf voor Wayne Rooney tegen Arsenal! Geen enkele speler scoorde vaker tegen 'the Gunners'! 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op zondag 22 oktober 2017

The Gunners bleven daarna echter aandringen en in de laatste vijf minuten van de eerste helft was het raak. Everton leek goed weg te komen na een goede kans voor Arsenal, maar Nacho Monreal profiteerde optimaal vanuit de rebound. Alexis Sánchez kon er daarna voor zorgen dat zijn ploeg zelfs met een voorsprong de rust in ging, maar de Chileen werd van scoren afgehouden door Pickford. Na de onderbreking was het echter al snel wel raak voor de bezoekers en Sánchez speelde opnieuw een hoofdrol.

De aanvaller krulde de bal knap op het hoofd van Mesut Özil, waarna de Duitser Pickford via de onderkant van de lat kansloos liet. Waar Everton daarna nog mocht hopen op een gelijkmaker was de wedstrijd een dikke twintig minuten voor tijd helemaal voorbij nadat Idrissa Gueye met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd in moest rukken.

Met een man minder slaagden the Toffees er niet meer in om de ruimtes dicht te lopen en Lacazette knalde een kwartier voor tijd de beslissende 1-3 binnen. Daarmee leek het gedaan, maar in de ruime blessuretijd vielen nog drie treffers. Ramsey schoot de 1-4 binnen, terwijl Oumar Niasse na een fout van Cech voor een iets draaglijker stand leek te zorgen. Sánchez herstelde de marge van drie goals met een rake schuiver echter weer.