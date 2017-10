Ajax wint met ruime cijfers van Feyenoord in harde Klassieker

Ajax heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan het duel met Feyenoord in De Kuip. De ploeg van trainer Marcel Keizer won met 1-4 door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg (twee) en Siem de Jong. Jens Toornstra scoorde namens de Rotterdammers, terwijl Nicolai Jörgensen een strafschop onbenut liet. Het werd een Klassieker waarin het niveau niet hoog lag, mede door de vele overtredingen die werden gemaakt.

Door de vele blessures moest trainer Giovanni van Bronckhorst puzzelen in zijn achterhoede. Hij koos voor Kevin Diks in het hart van de verdediging, samen met Jeremiah St. Juste, terwijl Sofyan Amrabat startte als rechtsback. Het nieuwe centrum van Feyenoord oogde zondag soms wat onwennig, maar desondanks wist het gelegenheidsduo Huntelaar in de eerste helft onschadelijk te maken. De wedstrijd stond namelijk bol van overtredingen. Beide ploegen deden er alles aan om het spel bij de opponent onmogelijk te maken.

Ajax had een licht overwicht in de eerste 45 minuten, zonder echt gevaarlijk te worden. Huntelaar probeerde het vanuit een moeilijke hoek en een poging van Amin Younes was een eenvoudige prooi voor Brad Jones. De grootste kans was voor Jörgensen. De Deen schoot op doel uit een indraaiende vrije trap van Toornstra, maar stuitte op André Onana. Waar beide ploegen voor rust weinig weggaven, was dat in het tweede bedrijf wel anders. Het was Huntelaar die het scorebord in beweging bracht na een fout van Amrabat. De verdediger ging lopen met de bal en verloor deze aan David Neres. De Braziliaan stuurde Huntelaar de diepte in, die de bal hard in de kruising schoot.

De wedstrijd kwam wat meer tot leven na de 0-1. Feyenoord zocht meer de aanval en kreeg een uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Matthijs de Ligt legde Ridgeciano Haps over de knie en de bal ging op de stip. Jörgensen nam plaats achter de bal en schoot de bal belabberd in. Onana stopte de strafschop, maar moest niet veel later alsnog vissen. Onana speelde De Ligt ongelukkig in, die de bal niet onder controle kreeg. Jörgensen ging er met de bal vandoor en bediende Toornstra: 1-1. De gelijkmaker was op dat moment verdiend, want het was Feyenoord dat de wedstrijd in korte tijd naar zich toe had getrokken. De Rotterdammers roken bloed en wilden meer. Het was Jörgensen die de 2-1 op zijn voet had, maar zijn inzet werd knap gekeerd door Onana.

Met nog twintig minuten op de klok kwam Ajax opnieuw op voorsprong. De uitstekend spelende Neres haalde de achterlijn en legde de bal terug op de inkomende invaller Dolberg. De vervanger van Huntelaar tekende voor de 1-2. Feyenoord kreeg het vervolgens niet meer voor elkaar om het Ajax nog moeilijk te maken. Het was juist Ajax dat verder wist uit te lopen. Vlak voor tijd was het invaller De Jong die de wedstrijd in het slot gooide. Hij tekende voor de 1-3, waarna Dolberg in blessuretijd de eindstand op 1-4 bepaalde. Door de zege in De Kuip herovert Ajax de tweede plaats en is het gat met koploper PSV vijf punten. Feyenoord haakt voorlopig af in de titelrace.