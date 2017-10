Basisdebutant helpt overtuigend AZ langs machteloos FC Utrecht

AZ heeft zondagmiddag in eigen huis op eenvoudige wijze gewonnen van naaste concurrent FC Utrecht. De Alkmaarders waren de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, waarbij de formatie van trainer Erik ten Hag nimmer een vuist kon maken in het AFAS Stadion: 3-0. Door de ruime zege nestelt AZ zich in de subtop van de Eredivisie, terwijl Utrecht in de middenmoot blijft steken.

Bij de thuisploeg kreeg Teun Koopmeiners van John van den Brom zijn eerste basisdebuut en dat bleek een gouden greep van de trainer. De negentienjarige middenvelder kreeg na een kwartier de bal aangespeeld van Alireza Jahanbakhsh en Koopmeiners knalde vanaf 25 meter het leer op krachtige wijze achter doelman David Jensen. De voorsprong was verdiend te noemen, aangezien AZ in het eerste bedrijf goed voetbal liet zien en bij tijd en wijle zeer gevaarlijk was.

Guus Til en Wout Weghorst konden de Domstedelingen in het eerste kwartier al pijn doen, maar beiden faalden in hun poging. Het dichtst bij de openingstreffer was Joris van Overeem, maar de middenvelder raakte de paal. Na de goal temporiseerde AZ wat, waardoor Utrecht meer in de wedstrijd kwam. Een kopbal van Lukas Görtler, die van Ten Hag de voorkeur kreeg boven Cyriel Dessers, raakte het aluminium, terwijl Jahanbakhsh vlak voor het rustsignaal aan de andere kant van het veld eveneens het aluminium teisterde.

Na een vermakelijke eerste helft was er na de pauze ook veel te beleven: Zakaria Labyad stuitte op de vuisten van Marco Bizot, terwijl Weghorst namens AZ wederom de paal trof. Het was Jahanbakhsh die na een uur spelen een uitstekende wedstrijd mocht bekronen met een doelpunt: de Iraniër kon goed voorbereidend werk én een strakke voorzet van Thomas Ouwejan promoveren tot een goal. Van Overeem bepaalde tien minuten voor tijd via een counter de eindstand door met buitenkant rechts koeltjes af te ronden.