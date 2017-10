Zondag, 22 Oktober 2017

Man United meldt zich met enorm salaris bij Real Madrid

Internazionale is niet de enige club met interesse in Arturo Vidal. Arsenal houdt de situatie van de middenvelder bij Bayern München eveneens nauwlettend in de gaten. (Tuttosport)

Rafael Benítez zal het nieuws omtrent de overname van Newcastle United gespannen volgen. Als de club daadwerkelijk wordt verkocht, mag hij in de aankomende transferwindows maar liefst 560 miljoen euro spenderen. (Daily Express)

Manchester United gaat zich aankomende zomer bij Real Madrid melden. The Red Devils zijn bereid om Casemiro een enorm salaris te bieden. (Daily Express) zijn bereid om Casemiro een enorm salaris te bieden.

Roberto Mancini staat mogelijk voor een terugkeer naar de Premier League. De huidige trainer van Zenit Sint-Petersburg is in beeld om Slaven Bilic op te volgen bij West Ham United. (Daily Mirror)

Aston Villa is niet van plan om Keinan Davis van de hand te doen. The Villans hebben een bod van ruim 5,5 miljoen euro van Manchester United afgewezen. (The Sun)