Walker toonde ‘alarmerend gebrek aan respect’: ‘Ik moest op mijn tong bijten’

Kyle Walker speelt sinds afgelopen zomer in het shirt van Manchester City, nadat de rechtervleugelverdediger voor 51 miljoen euro Tottenham Hotspur verliet. De 27-jarige verdediger liet ruim voor het einde van afgelopen seizoen aan Mauricio Pochettino weten dat hij een nieuwe uitdaging nodig had en die boodschap viel niet in goede aarde bij de Argentijnse manager van the Spurs.

"Walker kwam naar me toe na de wedstrijd tegen Watford", laat Pochettino weten aan de Daily Mail. "'Baas, ik ben negen jaar bij Tottenham geweest. Ik heb erover nagedacht en mijn hart ligt hier niet meer. Mijn hoofd ook niet. Ik heb alles gegeven wat ik heb kunnen geven. Ik wilde je het vertellen, voordat ik zou vertellen aan mijn zaakwaarnemer dat ik deze zomer wil vertrekken.'"

"'Kyle, je moet professioneel zijn. Er is nog anderhalve maand te gaan. We strijden voor de Premier League en de FA Cup. We moeten gefocust zijn en sterk eindigen', reageerde ik. Walker zei: 'Oké, baas. Maar ik heb mijn besluit al genomen.' Ik zei: 'Nou, dat hangt niet alleen van jou of van mij af. Het hangt met name van de club af. Je stelt me teleur dat je me hebt verteld dat je weg wil als er nog ruim een maand te gaan is.'

"'Je kon je vermannen, je koest houden, trainen, spelen en het team helpen.' Miguel D'Agostino (assistent-trainer, red.) was er ook bij. Ik wil altijd dat er getuigen zijn bij dit soort privégesprekken. Ik beschouwde het als een alarmerend gebrek aan respect voor zijn teamgenoten, een klap in het gezicht van de club. Ik moest op mijn tong bijten. Vanaf toen werden de geruchten steeds hardnekkiger."