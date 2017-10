PSV wint verdiend van Heracles en legt de druk bij Ajax en Feyenoord

PSV heeft zondagmiddag geen fout gemaakt tegen Heracles Almelo. Voor eigen publiek was de koploper van de Eredivisie een stuk sterker dan de bezoekers en won het met 3-0. Hirving Lozano opende de score in de eerste helft, waarna Marco van Ginkel met twee doelpunten de wedstirjd in het voordeel van de Eindhovenaren besliste. Door de zege komt de ploeg van Phillip Cocu op 24 punten uit 9 duels.

Met de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in het vooruitzicht, wist PSV dat het zondag goede zaken kon doen met oog op de ranglijst. De ploeg van Cocu startte dan ook zeer overtuigend tegen Heracles Almelo en ging vanaf de eerste minuut op zoek naar de openingstreffer. De bezoekers waren al een paar keer goed weggekomen toen Lozano met zijn zevende doelpunt van het seizoen de stand op 1-0 bracht. Na een heerlijke steekpass van Jorrit Hendrix was het voor de Mexicaanse aanvaller een koud kunstje op de bal tegen de touwen te werken.

Heracles had weinig in te brengen in het Philips Stadion en leek rijp voor de slacht. Toch slaagde PSV er niet in om verder afstand te nemen en bleef de ploeg van John Stegeman in de wedstrijd. De thuisploeg was dan wel dominant, doordat het slordig met de mogelijkheden om ging, bleef het verschil op het scorebord minimaal. Direct na de thee nam de druk op de achterhoede van Heracles toe. Luuk de Jong was er met een knap schot vanuit de draai dicht bij, maar Bram Castro hield de PSV-spits van zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.

Met nog een half uur op de klok kroop Heracles wat meer uit zijn schulp. PSV werd slordig en had het aan Jeroen Zoet te danken dat het 1-0 bleef. Na een aantal benauwde momenten voor het doel van de Oranje-international, was het Van Ginkel die aan alle onzekerheid een einde maakte en van dichtbij de 2-0 tegen de touwen werkte op aangeven van invaller Mauro Júnior. De wedstrijd was al gespeeld toen Robin Pröpper in de negentigste minuut de doorgebroken invaller Albert Gudmundsson neerhaalde. Hij leek de overtreding buiten het strafschopgebied te maken, maar de bal ging op de stip. Van Ginkel bepaalde de eindstand vanaf elf meter op 3-0.