‘Het zit ze nu niet tegen en dat had Feyenoord vorig seizoen ook’

PSV gaat aan kop in de Eredivisie, maar is niet de favoriet voor de landstitel, meent Kenneth Perez. De analist van FOX Sports is van mening dat de ploeg van trainer Phillip Cocu nog te wisselvallig speelt. "Voor mij zijn ze nu niet ineens de titelfavoriet. Meestal is een topclub heel constant in haar spel, bij PSV is het nog te veel een golfbeweging”, aldus Perez.

“Ze kunnen ook zomaar een keer gelijk spelen of verliezen", denkt Perez. PSV begon het seizoen zwak en Cocu kwam onder druk te staan. "De Europese uitschakeling was ondermaats en het begin van het seizoen was ook niet goed. En het is nog steeds niet stabiel genoeg, VVV kan ook zomaar 2-1 voor komen. Toch vond ik ze tegen hen wel goed spelen, er was veel diepte in het spel.”

Hoewel PSV volgens Perez niet stabiel genoeg is, geeft hij de Eindhovenaren wel een goede kans op het kampioenschap. “Het zit PSV nu niet tegen en dat had Feyenoord vorig seizoen ook. Het vertrouwen groeit daardoor en dat kan het spel ten goede komen.”