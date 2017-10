Koerswijziging bij Ajax: ‘We gaan aanvallender spelen op de transfermarkt’

Ajax gaat een koerswijziging doorvoeren, zo liet algemeen directeur zondag weten bij De Tafel van Kees. Wanneer een grote speler vertrekt uit Amsterdam, wil de club een gelijkwaardige speler met dezelfde kwaliteit terughalen. Tot op heden werd het vertrek van dragende krachten doorgaans opgevangen met spelers uit de eigen jeugdopleiding.

Van der Sar sprak lovend over de eigen jeugdopleiding. "Cillessen is vervangen door Onana, Klaassen heeft Eriksen opgevolgd, Milik hebben we voor Dolberg ingeruild, De Ligt staat nu op de plek van Sánchez”, aldus de oud-international, die bepaalt dat Ajax het anders gaat doen. “Als een grote speler vertrekt bij Ajax, dan moeten we de mogelijkheden en de ambities hebben om een gelijkwaardige speler met dezelfde kwaliteit terug te halen.”

Er kwamen de afgelopen jaren vele miljoenen binnen bij Ajax. De bankrekening van de Amsterdammers is goed gevuld met circa 158 miljoen euro. Volgens Van der Sar is de club bereid om geld te investeren in aankopen. Daarnaast liet de algemeen directeur doorschemeren dat Ajax wellicht hogere salarissen gaat uitdelen. “De ambitie en mogelijkheden worden naast elkaar gelegd. Moeten we wachten op een speler? Moeten we sneller handelen? We hebben de laatste jaren te vaak achter het net gevist. We gaan iets aanvallender spelen. Niet alleen op het veld, ook op de transfermarkt.”

Volgens Van der Sar is Ajax al jaren goed op weg. "We wilden graag aanhaken in Europa en dat hebben we afgelopen seizoen gedaan. Daar betaal je de prijs voor, gezien het aantal spelers dat weg is gegaan. Met één of twee hadden we wel rekening gehouden, maar met Sánchez bijvoorbeeld niet."