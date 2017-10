Raiola: ‘Ze namen uiteindelijk zijn geboortecertificaat mee naar wedstrijden’

Mino Raiola loopt al even mee in de voetballerij en de zaakwaarnemer heeft een aantal van de beste spelers van dit moment onder contract staan. De belangenbehartiger komt dan ook bij veel clubs binnen en merkt daar dat racisme nog altijd een groot probleem is in de hedendaagse voetballerij.

“Donkere spelers worden constant gediscrimineerd. Er is bewuste discriminatie, maar ook onbewuste discriminatie. We denken dat we het juiste doen, maar we hebben allemaal vooroordelen die we proberen te rechtvaardigen”, vertelt hij in gesprek met Expressen. “Als mensen me vragen naar een donkere spelers is het altijd: ‘Is hij zoals …?’ En dan de naam van een andere speler: ‘Is hij zoals Paul Pogba? Is hij zoals Mario Balotelli? Is hij zoals Romelu Lukaku?’ Ik hoor nooit de vraag: ‘Is hij zoals Ola Toivonen? Of is hij zoals Zlatan Ibrahimovic? Of is hij zoals David Beckham?’”

Raiola vertegenwoordigt Lukaku en weet dat de Belg het in zijn jeugd niet makkelijk heeft gehad: “Ik sprak zijn moeder laatst. Zij nam uiteindelijk zijn geboortecertificaat mee naar wedstrijden. Ze moest zich altijd verantwoorden tegenover andere ouders die niet geloofden dat hij twaalf of veertien jaar oud was. Er was altijd gedoe als hij drie of vier keer scoorde. Hij was groter en sterk ja, maar zij schreeuwden dat zijn leeftijd niet klopte. En dus nam ze zijn geboortecertificaat mee. Hij is geboren in België. Als hij in Afrika was geboren hadden ze gezegd dat het certificaat nep was.”