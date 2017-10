‘Nu is Ajax één van de rijkere clubs van Europa, dat is wat waard’

Theo van Duivenbode stapte eind augustus uit de raad van commissarissen van Ajax. Hij deed dit vlak na de uitschakeling van de ploeg van trainer Marcel Keizer in de voorronde van de Europa League. De reden voor zijn vertrek is nooit helemaal duidelijk geworden en ook in gesprek met de NOS laat hij er weinig over los. Wel wordt duidelijk dat hij het niet eens was met de gang van zaken binnen de clubleiding.

"Ik kan me niet vinden in het technische beleid en de daaruit voortkomende zakelijke belangen. Maar men moet niet schrikken dat ik weg ben. Dingen lopen zoals ze lopen”, laat Van Duivenbode weten. De oud-voetballer zegt dat hij zichzelf altijd in de spiegel wil kunnen aankijken. “Als dat niet meer zo is, dan moet je stoppen.”

"Goed besturen leidt tot succes op het veld. Maar dan moeten de mensen wel verstand van het vak hebben”, vervolgt de oud-speler van Ajax, Feyenoord en HFC Haarlem. “Ze hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar als ze het wel eens zijn moeten ze snel beslissingen kunnen nemen."

Van Duivenbode hechtte er bij Ajax veel waarde aan dat de financiën goed bewaakt werden. "Je moet nooit meer uitgeven dan je hebt. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Toen deze rvc inclusief mijzelf ooit aantrad, had Ajax een verlies van 45 miljoen euro. Nu is Ajax één van de rijkere clubs van Europa. En dat is wat waard”, aldus de oud-international.