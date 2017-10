Van der Sar: ‘Hij werkt nu in de top en heeft Ajax op goede manier gebruikt’

Peter Bosz streek aan het begin van het vorige seizoen neer bij Ajax en maakte met een finaleplaats in de Europa League en een tweede plek in de Eredivisie meteen indruk. Van een tweede seizoen in de Johan Cruijff ArenA kwam het echter niet meer, aangezien de trainer enkele maanden geleden naar Borussia Dortmund vertrok.

Na het vertrek van Bosz kwamen er allerlei geruchten naar buiten over gerommel binnen de technische staf van Ajax en de vertrokken oefenmeester liet onlangs weten dat hij hoe dan ook zou zijn opgestapt. Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar is dat niet helemaal waar: “Dat gaat toch een beetje in tegen de uitspraken die hij rond de finale deed. Toen zei hij: ‘Ik ben volgend jaar trainer van Ajax’”, legt de oud-keeper uit bij De Tafel van Kees op FOX Sports.

Van der Sar denkt dat Bosz voorafgaande aan het afgelopen seizoen bewust voor een route via Ajax koos: “Iedere speler en trainer wil omhoog, naar de internationale top. Peter had die ambitie ook en hij wist dat hij dat makkelijker via Ajax kon doen dan via Vitesse of Maccabi Tel Aviv. Hij zit nu bij een mooie club en daar heeft hij Ajax op een goede manier voor gebruikt.”

Een van de redenen dat Bosz wilde vertrekken zou naar verluidt zijn omdat hij een eigen assistent aan de technische staf wilde toevoegen, maar hierbij tegenwerking ondervond van het Technisch Hart. Hier lijkt een kern van waarheid in te zitten: “We wilden graag verder met Peter, maar niet tegen die voorwaarden”, zegt Van der Sar daarover.