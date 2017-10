‘Ibrahimovic gaat nog vijf of zes jaar door, nu gaat hij voor mij werken’

Zlatan Ibrahimovic staat al geruime tijd aan de kant met een zware knieblessure, maar de Zweed lijkt inmiddels de laatste fase van zijn revalidatie in te zijn gegaan. Zaakwaarnemer Mino Raiola gelooft niet dat de 36-jarige spits van Manchester United na zijn rentree veel hinder zal ondervinden van de ernstige kwetsuur.

“De dokter heeft gezegd dat hij nog nooit zo’n sterke en pure knie heeft gezien na zo’n lange carrière als die van Zlatan. Stel je alle klappen die die knie heeft gehad eens voor”, vertelt de belangenbehartiger in gesprek met het Zweedse Expressen. “Dit is een professor die voor atleten uit de hele wereld heeft gezorgd en die met een American football-team werkt. Hij zegt dat hij zoiets in veertig jaar nog nooit eerder heeft gezien. Het is de beste knie die hij ooit heeft gezien.”

Ibrahimovic tekende onlangs een contract tot het einde van dit seizoen bij Manchester United, maar Raiola denkt niet dat de Zweed daadwerkelijk bezig is aan zijn laatste seizoen: “Hij heeft nog zoveel in zich. Ik denk dat hij minimaal nog vijf of zes jaar doorgaat. Ik laat hem niet stoppen, hij gaat nu voor mij werken. Ik heb al een paar jaar voor hem gewerkt, nu is het mijn beurt. Mijn kinderen zijn volwassen en ik heb geld nodig”, knipoogt hij.

“Ik denk dat God Zlatan naar mij gezonden heeft. We hebben afgesproken dat hij nu vijf jaar voor mij gewerkt heeft, dus we draaien het om. Ik krijg het salaris en hij krijgt de commissie”, gaat Raiola, die Ibrahimovic na zijn actieve loopbaan graag als trainer zou zien, verder. “Moge God de spelers die hem als coach krijgen behoeden. Ik zou graag de speler willen zien die tegen Zlatan zegt dat hij niet weet waar hij het over heeft. Als er een overleg is, wil ik dat er een verborgen camera in de kamer is!”