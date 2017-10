Barcelona neemt Luis Suárez niets kwalijk: ‘Zijn reactie? Ik zie geen probleem’

Barcelona verloor weliswaar tweemaal van Real Madrid in de strijd om de Spaanse Super Cup, maar sindsdien eindigden elf van de twaalf officiële duels in een zege. Ernesto Valverde lijkt dan ook alles goed op de rails te hebben, al stelt Luis Suárez cijfermatig gezien nog enigszins teleur. Waar de Uruguayaan vorig seizoen nog goed was voor 37 goals in 51 duels, staat de teller deze voetbaljaargang op drie treffers in elf duels.

Suárez was zaterdagavond in de 2-0 zege tegen Malága, de enige LaLiga-club waartegen hij nog nooit scoorde, evenmin trefzeker. De aanvaller miste diverse opgelegde kansen en werd negen minuten voor tijd vervangen door Paco Álcacer. Na zijn wissel was de ex-speler van Ajax zichtbaar geïrriteerd. "Luis is ambitieus, niemand vindt het leuk om gewisseld te worden", zo reageerde Valverde na afloop.

"Of zijn reactie onnodig was? Iedereen wil spelen, iedereen wil in de basis starten... Ik zie geen probleem." Suárez kampt al weken met knieklachten en dat belemmert naar alle waarschijnlijkheid zijn rendement op het veld. "Suárez voelt zich goed, naar mijn mening", claimde Valverde echter. "Het was zijn derde wedstrijd in zes dagen tijd. Hij speelde geweldig tegen Atlético Madrid en hij scoorde weliswaar niet tegen Olympiacos, maar hij krijgt altijd kansen."

"Die agressiviteit in zijn spel zorgt ervoor dat hij er altijd staat. Hoe meer kansen hij mist, hoe beter. Dat betekent dat hij daar wel altijd is. Hij is van ongelooflijke waarde voor ons." Directeur Guillermo Amor deelde de mening van de coach. "Ja, hij kan gefrustreerd zijn omdat hij niet heeft gescoord. Spitsen leven van doelpunten, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. Hij heeft het team geholpen om de wedstrijd te winnen."