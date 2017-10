‘Als ik mijn kind in de tuin schop, zou zelfs hij niet zo overdreven vallen’

Manchester City zegevierde zaterdag met 3-0 over Burnley. Sean Dyche had niets aan te merken over de kwaliteiten van het team van Josep Guardiola, daar de manager van Burnley eerlijk toegaf onder de indruk te zijn van het potentieel van de koploper. Dyche was echter ook eerlijk over de manier waarop de 1-0 tot stand kwam: Sergio Agüero benutte een strafschop en dat zinde de oefenmeester niet.

Bernardo Silva ging gretig naar de grond na contact met doelman Nick Pope, waarna de arbiter naar de stip wees en Agüero de 1-0 op het scorebord zette. "Ik heb gezien dat er contact was, maar ik vind dat het minimaal contact is. Het is een kwaliteit om zo hoog van de grond te komen, tegelijkertijd met je handen boven je hoofd. Als ik mijn kind in de tuin schop, zou zelfs hij niet zo overdreven vallen. Ik vind dat er ook sprake moet zijn van iets als eer in het voetbal, maar dat is helaas niet aan de orde."

"Het probleem is dat wanneer je al richting de grond gaat, er vervolgens ook nog contact is én je met je armen boven je hoofd neervalt...Dan is het bijna onmogelijk dat je géén penalty tegenkrijgt en dat is frustrerend. Ja, er is contact, maar een voetballer van 75 kilo kan toch niet zo naar de grond gaan. Niemand wil de regels veranderen. Er is contact, maar niet voldoende om naar de grond te gaan. Dit was echter niet van invloed op de wedstrijd, de overwinning was verdiend."

Bernardo Silva kon niet veel met de uitleg van Dyche. "Er was contact, ik voelde het en kon mijn evenwicht niet meer bewaren", zo verzekerde de Portugees international. Josep Guardiola ging eveneens de discussie uit de weg. "De doelman raakte de rechtervoet van Bernardo Silva. Dat was een strafschop", zo stelde de manager van Manchester City.