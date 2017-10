Blunder van arbitrage in Camp Nou gaat wereld over: ‘Het is ongelooflijk’

Barcelona zegevierde zaterdagavond met 2-0 over Málaga. De eerste treffer van het team van Ernesto Valverde had echter nooit mogen tellen. Lucas Digne werkte de bal over de achterlijn, zette tóch voor en Gerard Deulofeu rondde af. Tot ongeloof van Málaga verscheen de treffer gewoon op het scorebord. "Ik kan me voorstellen dat Málaga niet te spreken is over dat moment", zo zei Andrés Iniesta met gevoel voor understatement.

Míchel vindt het tijd om het over het functioneren van scheidsrechters te praten. "Dit moment was zo duidelijk dat het niet eens het discussiëren waard is", zo verzuchtte de geplaagde coach, die met Málaga slechts één punt verzamelde. "Het was uiteindelijk niet van invloed op de uitslag, al stonden we al na twee minuten achter en dat is niet lekker voetballen."

"We praten niet over scheidsrechters, we mogen niet over scheidsrechters praten, maar misschien zouden we dat wel moeten doen", zo gaf Míchel te kennen. "We weten dat het fluiten van een wedstrijd moeilijk is, maar zó moeilijk? Dit gebeurt trainers en spelers ook, fouten maken is menselijk, maar dergelijke beslissingen kunnen van zeer grote invloed op een wedstrijd zijn."

Luis Hernández was getuige van het bizarre moment. "De bal ging een halve meter over de achterlijn, het is ongelooflijk", zei de verdediger van Málaga vol ongeloof. "Niet voor de eerste keer zijn we de dupe van een arbitraire fout. We hebben er nu negen speeldagen op zitten, dus het is tijd dat ik het aangeef. Zes keer hebben we dankzij een fout van de arbitrage een doelpunt tegengekregen, na slechts negen duels.