Pastoor bijt van zich af: ‘Waarom stel je nou op die manier die vraag?’

Sparta Rotterdam pakte zaterdagavond in de Rotterdamse derby bij Excelsior door een late treffer toch een punt: 1-1. Vier minuten voor tijd maakte Craig Goodwin gelijk uit een vrije trap. Sparta, waar de positie van trainer Alex Pastoor onder druk staat, maakte zodoende een einde aan een reeks van vier competitienederlagen op rij.

Tussendoor werd Sparta ook nog uitgeschakeld in de KNVB Beker door RKC Waalwijk. De Rotterdammers klimmen ten koste van Roda JC naar de zeventiende plaats met zes punten. Pastoor heeft zich geen moment druk gemaakt om alle kritiek op zijn positie. Hij kreeg bij FOX Sports de vraag of hij dacht dat Sparta de situatie ging omkeren, met zijn persoon aan het roer. "Ja natuurlijk", beet Pastoor van zich af

"Waarom stel je nou op die manier die vraag? Wil jij er ook aan bijdragen dat de trainer naar de uitgang geduwd wordt?" Pastoor heeft geen boodschap aan datgene wat anderen denken. "De spelers en ik hebben dat niet. Dit gaat al honderd jaar zo. Waarom zou ik me daar druk om maken? Als het ophoudt tussen mij en mijn spelersgroep of mijn staf, dan trek ik zelf wel aan de palen", benadrukte Pastoor, die verzekerde dat hij nog altijd uitstekend samenwerkt met de selectie. "Anders had ik wel een ander antwoord gegeven."

Michel Breuer was ook niet gediend van de vraagstelling van de televisiezender. "Hoe bedoel je: het hoort er allemaal bij?", reageerde de verdediger op de stelling dat de druk op de positie van Pastoor is toegenomen. "Dat gemor van de vijfde colonne, het zal wel. Daar heb ik geen invloed op en daar doe ik niet aan mee. Van ons is er vertrouwen in Pastoor." Sparta verloor tot zaterdag vier competitieduels op rij.