‘Globetrotter’ schrijft geschiedenis in tenue van ADO: ‘Het is zeker bijzonder’

Erik Falkenburg groeide zaterdagavond uit tot de vierde voetballer ooit die namens zeven verschillende Eredivisie-clubs scoorde, na Chris Dekker, Hennie Meijer en Ruud Geels. De aanvaller was trefzeker in het uitduel van ADO Den Haag bij VVV-Venlo (0-2) en scoorde eerder namens AZ, Go Ahead Eagles, NAC Breda, NEC, Sparta Rotterdam en Willem II. Hij maakte de meeste doelpunten voor de Tilburgers: zestien.

"Het is zeker bijzonder. Ik ben er ook wel trots op eigenlijk. Het is leuk om voor al die clubs uit te komen en dan doelpuntjes te maken. Vandaag was een belangrijke", zo vertelde Falkenburg in gesprek met FOX Sports. Dat hij veel van club verandert, komt de Leidenaar vaak op kritiek te staan. Maar dat deert hem niet. "Ik ben niet iemand die, hoe zal ik het zeggen, heel ver vooruitkijkt, dus op de korte termijn."

"Ik vind het gewoon leuk om verschillende clubs te zien. Ik teken ook meestal korte contracten en dan ga ik weer verder. Dat houdt me scherp." Fons Groenendijk is onder de indruk van de statistieken van Falkenburg. "Het is ongelooflijk, hij is een beetje een globetrotter", zo vertelde de oefenmeester van ADO. "Ik ben heel blij met hem, vanaf dag één. Hij heeft het afgedwongen om te starten."

"Ik vind dat hij ook veel brengt in de kleedkamer, hij brengt veel energie. Daar hebben we veel plezier van tot nu toe en dan moet je hem ook een keer belonen. Hij heeft dan ook vanavond laten zien waarom de keuze gerechtvaardigd is." ADO heeft nu drie van de laatste vier Eredivisie-duels gewonnen en staat momenteel op een negende stek.