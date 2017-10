Vreven baalt van ‘belachelijk moment’: ‘Dit mag hem niet overkomen’

NAC Breda leed zaterdagavond de vierde opeenvolgende competitienederlaag. Ook PEC Zwolle (0-2) was te sterk voor het team van trainer Stijn Vreven, die na afloop duidelijk maakte dat hij de openingstreffer ten zeerste betreurde. Menno Koch kreeg de bal in zijn eigen strafschopgebied aangespeeld van doelman Mark Birighitti, verloor de bal en maakte een overtreding op Mustafa Saymak; strafschop tegen.

"Een belachelijk moment weer", zo verzuchtte Vreven in gesprek met FOX Sports. "Een heel onnodige strafschop. De pass is misschien te zacht, maar hij kan naar de bal toe bewegen, de bal de tribune in schieten of sneller anticiperen. En als je al voelt dat de aanvaller in het zestienmetergebied in het voordeel is, moet je van hem afblijven. Dit zijn wel cruciale dingen. Dit heeft met slimheid te maken, dat weet Menno ook. Hij is een van de meest ervaren spelers bij ons, dit mag hem niet overkomen."

Koch zelf vond het moeilijk om terug te blikken op het moment. "Iedereen zal er wel zijn mening over hebben. Ik vind het licht, makkelijk…", doelde hij op de overtreding. "Natuurlijk zoekt hij mij. Ik geef hem groot gelijk. Die bal is misschien niet perfect, maar ik had 'm weg moeten schieten. Het was ook nog een cruciaal moment, zo vlak voor rust." NAC staat nu onder de rode streep, met zeven punten uit de eerste negen duels.