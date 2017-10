Falkenburg en ADO Den Haag schrijven geschiedenis in Venlo

ADO Den Haag heeft voor het eerst sinds oktober 1972 drie uitzeges op rij weten te boeken in de hoogste afdeling van Nederland. Het team van Alfons Groenendijk rekende de afgelopen weken af met Willem II en NAC Breda en was zaterdagavond met 0-2 te sterk voor VVV-Venlo. ADO staat nu na negen speelronden negende.

ADO was vastberaden om de derde uitoverwinning in de Eredivisie mee naar huis te nemen, maar het eerste gevaar kwam van de thuisploeg. Lennart Thy raakte na zes minuten zowel de rechter- als de linkerpaal en zo ontsnapte ADO aan een vroege achterstand. Na een kwartier liet ADO zich voor het eerst serieus gelden voor het vijandelijke doel: Melvyn Lorenzen knalde met zijn linker een paar centimeters naast de paal. Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder en hielden elkaar tot de rust dan ook in evenwicht.

Thy kreeg vier minuten voor de onderbreking nog wel een mogelijkheid, maar het schot van de Duitser zeilde via een Haagse verdediger over het doel van Robert Zwinkels. In de tweede helft zagen de 6.532 aanwezige toeschouwers lange tijd niet veel bijzonders en kansen waren schaars. Halverwege het tweede bedrijf was het opeens raak: Erik Falkenburg volleerde in de korte hoek raak na een mooie uitgespeelde aanval en een prima voorzet van Tyronne Ebuehi.

Falkenburg werd daarmee, na Ruud Geels, Hennie Meijer en Chris Dekker, de vierde speler ooit die namens zeven verschillende teams heeft gescoord in de Eredivisie. Maurice Steijn probeerde er in de slotfase nog een offensief uit te persen door Kelechi Nwakali in de ploeg te brengen ten koste van Leroy Labylle, maar de geelhemden wisten niet meer te scoren. Via Björn Johnsen werd het zelfs nog 0-2. VVV heeft nu slechts een van de laatste negen wedstrijden tegen ADO op het hoogste niveau gewonnen.