Excelsior geeft overwinning in Rotterdamse derby in slotminuten uit handen

De derby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het team van trainer Mitchell van der Gaag leek in Kralingen op een minimale overwinning af te stevenen, maar de stadsgenoot kwam in de slotminuten langszij: 1-1. Het toch al geplaagde Sparta schiet niet veel op met de remise; de Kasteelheren blijven laatste. Excelsior, dat het eerste punt (!) in eigen huis pakte, is op een elfde plaats terug te vinden.

Het eerste gevaar in Kralingen kwam van de bezoekers, maar de kopbal van Sander Fischer werd bij een hoekschop van de doellijn gehaald. Even later kreeg ook Excelsior een mogelijkheid, maar Luigi Bruins wist zijn kopbal niet de juiste richting mee te geven. Sparta was in het eerste half uur de betere partij en kwam via onder anderen Deroy Duarte dicht bij de 0-1, maar de beste kans was toch wel voor Ryan Koolwijk, die de bal na 28 minuten echter niet voorbij de uit zijn doel gekomen Roy Kortsmit wist te krijgen.

In het vervolg kreeg enkel Robert Mühren nog een mogelijkheid om de brilstand van het scorebord te poetsen: de aanvaller van Sparta stuitte in de korte hoek echter op Ögmundur Kristinsson. De supporters op Woudestein hoopten dat de derby na de pauze tot ontbranding zou komen en dat kwam-ie, want na negen minuten maakte Milan Massop er 1-0 van. Het van richting veranderde schot van de verdediger bleek Kortsmit te machtig. Massop maakte zijn tweede doelpunt in de Eredivisie.

Excelsior had het duel halverwege het tweede bedrijf kunnen beslissen, ware her niet dat Mike van Duinen voorlangs schoot. Het Sparta van de toegezongen en geplaagde trainer Alex Pastoor slaagde er maar niet in om de muur van Excelsior te slechten, maar kreeg vijf minuten voor tijd dan toch loon naar werken. Craig Goodwin schoot raak uit een vrije trap en Kristinsson ging daarbij niet vrijuit. Sparta claimde in de blessuretijd nog even recht te hebben op een strafschop, maar de bal ging niet op de stip en dus bleef het bij 1-1.