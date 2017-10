Bayern München laat HSV heel en achterhaalt Borussia Dortmund

Bayern München heeft zaterdagavond een minimale overwinning op Hamburger SV geboekt. Nog geen acht maanden na de 8-0 zege in de Allianz Arena zegevierde het team van Jupp Heynckes met 0-1 over de Noord-Duitsers, waar Rick van Drongelen 76 minuten meedeed. Corentin Tolisso maakte na rust het enige doelpunt. Door de overwinning heeft Bayern nu evenveel punten als Borussia Dortmund; twintig na negen speeldagen. RB Leipzig volgt op één punt.

In de eerste helft kwam het scorebord niet in beweging; de ruststand van 0-0 was een beloning voor een sterk spelend HSV. Hoewel Bayern meer balbezit had, won HSV meer persoonlijke duels en had het team van Markus Gisdol relatief weinig te duchten van de titelverdediger. De beste kans was voor Arjen Robben, na twintig minuten spelen. De Nederlander kreeg de bal van Kingsley Coman en mikte in het zijnet.

HSV haalde het rustsignaal echter niet met elf man. Acht minuten voor de pauze werd Coman van achteren door Gideon Jung onderuit gehaald. Na overleg met zijn assistenten trok Marco Fritz een rode kaart, tot ongeloof van iedereen die die Rothosen een warm hart toedraagt. Voor James Rodriguez zat de wedstrijd er na een helft al op; de Colombiaan werd in de pauze vervangen door Thomas Müller.

Zeven minuten na rust had Müller een aandeel in de 0-1. Mergim Mavraj vergiste zich in een voorzet van David Alaba, waarna Müller de bal bij Tolisso bezorgde. De Fransman schoot van dichtbij de openingstreffer binnen. Het was vrijwel meteen de laatste actie van Müller, die zich in de 55e minuut geblesseerd liet vervangen. Vervanger Thiago Alcántara was twintig minuten voor tijd dicht bij de 0-2, maar het aluminium stond in de weg. In de slotfase voorkwam de paal opnieuw een doelpunt van Bayern, toen Tolisso en Kyriakos Papadopoulos samen voor de bal gingen.