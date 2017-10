PEC Zwolle klimt naar tweede plaats na goedkope strafschop

PEC Zwolle is in ieder geval voorlopig de nieuwe nummer twee van de Eredivisie. De blauwhemden hadden zaterdag aan twee doelpunt genoeg om NAC Breda (0-2) van zich af te schudden en boekten daarmee hun eerste uitzege van het seizoen in competitieverband. PEC kan later nog achterhaald worden door Vitesse, Feyenoord en Ajax.

Zwolle verloor dit seizoen pas één keer; nooit stond de club op minder nederlagen na acht Eredivisie-speelronden. Het team van trainer John van ’t Schip hoopte die ongeslagen status tegen NAC te behouden, maar begon niet overtuigend. De bezoekers waren in het eerste half uur slordig in de passing en hadden moeite met het compact spelende NAC. Er werden ook weinig serieuze mogelijkheden gecreëerd: een schot van Thierry Ambrose smoorde, een poging van Mustafa Saymak ging hoog over en ook Menno Koch, Rai Vloet, Piotr Parzyszek en Arno Verschueren slaagden er niet in om te scoren.

Lange tijd was de beste kans in de eerste helft voor Younes Namli, die acht minuten voor de verplichte onderbreking via een Bredaas been de paal raakte. Parzyszek kon de daaropvolgende rebound evenmin benutten. Het eerste bedrijf leek zodoende in een brilstand te eindigen, maar in de blessuretijd ging het toch nog mis voor NAC. Koch beging een lichte overtreding op Saymak en scheidsrechter Martin van den Kerkhof wees gedecideerd naar de stip. Aanvoerder Bram van Polen schoot binnen en zodoende gingen De Blauwvingers met een heerlijk gevoel rusten in het Rat Verlegh Stadion.

Dat gevoel leek na de pauze snel weg te ebben toen Angeliño na vijftien seconden wist te scoren, maar de verdediger werd teruggefloten vanwege buitenspel. De supporters van NAC schreeuwden hun favoriete ploeg naar voren en Zwolle had het lastig. Diederik Boer moest zich na 51 minuten strekken op een schot van Mounir El Allouchi en na ruim een uur voetballen hadden Vloet en Ambrose de bal voor het intikken, maar maaiden zij er net als invaller Philippe Sandler finaal langsheen. Aan de andere kant werd Parzyszek gevaarlijk: zijn kopbal werd gekeerd door Mark Birighitti.

In het laatste half uur vocht NAC voor wat het waard was en solliciteerde men na zeventig minuten opnieuw naar de gelijkmaker: Koch kon na een hoekschop vrij inkoppen, maar mikte over de kooi van Boer. Even later kreeg ook Korte een kans, maar hij schoot via een Zwols been naast. PEC Zwolle kreeg maar geen grip op de wedstrijd en leek het onheil over zichzelf af te roepen, maar de defensie hield stand en het werd zelfs nog 0-2. Nadat Saymak al de paal had geraakt, scoorde hij na 82 minuten op aangeven van Youness Mokhtar. NAC leed derhalve zijn zesde nederlaag van het seizoen.