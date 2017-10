Mourinho baalt: ‘Ik weet niet waarom Huddersfield Town dat meer wilde’

Manchester United liet zaterdag dure punten liggen. De ploeg van José Mourinho ging onderuit bij Huddersfield Town, 2-1, en ziet de achterstand op koploper en stadsgenoot Manchester City oplopen tot vijf punten. Mourinho zag de misstap tegen de promovendus niet aankomen. "En zeker niet zo'n slechte eerste helft. Het team dat met intensiteit startte, het team dat de wedstrijd van hun leven speelde, heeft gewonnen", zo concludeerde de Portugees na afloop.

"In de tweede helft hadden we wellicht meer controle over de wedstrijd, tegen een team en een ongelooflijke wind. Als we het iets meer hadden gewild, hadden we wellicht een gelijkspel kunnen afdwingen. Maar deze nederlaag is verdiend. Ja, een verdiende nederlaag. Huddersfield Town wilde meer, wilde duels aangaan, toonde meer inzet en won. Als het beste team wint, valt er weinig meer te zeggen."

"Als fan van Manchester United zou ik teleurgesteld zijn", zo vervolgde Mourinho. "Je kan wedstrijden winnen omdat de tegenstander meer kwaliteit heeft, maar niet omdat de tegenstander liever wil winnen. Ik kan mij zelfs geen vriendschappelijk duel herinneren waarin onze instelling zo slecht was. Het beste team heeft vandaag verdiend gewonnen."

De vraag blijft waarom Huddersfield Town liever wilde winnen dan Manchester United. "Ik weet niet waarom Huddersfield Town dat meer wilde. Ik ben teleurgesteld, maar feit is dat ze sterker waren. Ik wil liever dat voetbal de doorslag geeft en het beste team heeft vandaag gewonnen, dat gaf de doorslag. Een slecht team verdient een slecht resultaat." Manchester United speelt dinsdagavond bij Swansea City, in het kader van de EFL Cup, en komend weekeinde wacht een competitieduel met Tottenham Hotspur.