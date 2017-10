Agüero dicht bij historisch record: ‘Hij moet ons mee uit eten nemen’

Manchester City rekende zaterdagmiddag probleemloos af met Burnley (3-0) en staat na negen speelronden op 25 punten. Van alle ploegen in de geschiedenis van de Premier League deed enkel Chelsea het in het seizoen 2005/06 met 27 punten beter; the Blues wonnen toen hun eerste negen duels. Manager Josep Guardiola kon niet anders dan tevreden zijn over zijn elftal.

“Opnieuw een goede prestatie”, concludeerde Guardiola na afloop in de Engelse media. “We hebben met name in de tweede helft geweldig gespeeld. We controleerden veel en na de tweede en derde goal was het gedaan. Ik ben zo blij dat we onze winnaarsmentaliteit ook weer vandaag hebben laten zien. Ook de clean sheet mag belangrijk worden genoemd.”

“We hebben de kwaliteiten om veel te scoren en waren zowel in aanvallend als in defensief opzicht stabiel. Het record van elf overwinningen op rij is goed als je ook iets wint, titels of een prijs. Dan zou het veel betekenen. Maar natuurlijk: het is niet makkelijk om elf keer achter elkaar te winnen, dus ik ben er tevreden over”, aldus de Spanjaard.

Voor Sergio Agüero was het een bijzonder duel, want hij scoorde en mag zich nu samen met Eric Brook met 177 doelpunten de topscorer aller tijden van Manchester City noemen. “Agüero zou ons moeten eren, als hij het record heeft zou hij ons moeten uitnodigen voor een diner”, lachte Guardiola na afloop. “Nog één doelpunt. Ja, het gaat gebeuren, vroeg of laat.” Manchester City neemt het komende dinsdag in de beker op tegen Wolverhampton Wanderers.