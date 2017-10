Richarlison mist opgelegde kansen: ‘Maar hij heeft iets van Ronaldo’

Watford verloor zaterdagmiddag met 4-2 van Chelsea, maar de wedstrijd had ook op een overwinning voor the Hornets uit kunnen draaien. De bezoekers keken na 49 minuten immers tegen een 1-2 voorsprong aan en als Richarlison wat scherper was geweest in de afronding, had hij er na 55 minuten 1-3 van kunnen maken.

De Braziliaan kopte geheel vrijstaand naast en vier minuten eerder, vlak voor de 1-2 van Roberto Pereyra, had hij ook al een opgelegde mogelijkheid onbenut gelaten. Ondanks de gemiste kansen maakte hij wel een goede indruk op Stamford Bridge. “Ik moet voorzichtig zijn in wat ik zeg, want ik weet dat mensen zullen zeggen dat ik Richarlison met Cristiano Ronaldo vergelijk of zeg dat hij beter wordt dan Ronaldo”, aldus Jamie Redknapp.

LEESTIP📢 | Richarlison over onder meer AFC Ajax, de drugswereld, geweerschoten, de scheiding van zijn ouders en over zijn ontmoeting met Neymar Jr.! 🇬🇧🇧🇷 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 20 oktober 2017

“Maar hij heeft de kwaliteiten, die kleine dingen die een beetje doen denken aan de jonge Ronaldo”, vervolgt de columnist van de Daily Mail in de studio van Sky Sports. “Ik zeg niet dat Richarlison net zo goed kan worden als Ronaldo, maar hij heeft iets speciaals wat maar weinig spelers hebben. Hij vliegt langs tegenstanders. Hij is soms nog wat geprikkeld, maar als de manager deze diamant weet te slijpen, dan gaat hij wat worden.”

“Talent hebben is één”, vervolgt Redknapp. “Ik weet nog dat ik Ronaldo als kleine jongen al heel bijzonder vond. Richarlison heeft ook veel in zijn mars en moet alleen nog wat bijgeschaafd worden.” De twintigjarige Richarlison, die in de zomer dicht bij een transfer naar Ajax was, speelde tot dusverre tien wedstrijden voor Watford en daarin was hij goed voor drie doelpunten en drie assists. Zijn contract bij Watford loopt door tot medio 2022.