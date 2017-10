United onderuit bij promovendus; Sergio Agüero schrijft historie

Manchester United is zaterdagmiddag zijn ongeslagen status in de Premier League kwijtgeraakt. Promovendus Huddersfield Town kwam in eigen huis nog voor rust op een verrassende 2-0 voorsprong en the Red Devils kwamen niet verder terug dan een late 2-1 van Marcus Rashford. Stadsgenoot Manchester City profiteerde optimaal door van Burnley te winnen, waarbij het voor de na zijn auto-ongeluk in Amsterdam teruggekeerde Sergio Agüero een speciale middag werd. Hij maakte doelpunt nummer 177 en is nu gedeeld clubtopscorer van the Citizens.

Huddersfield Town - Manchester United 2-1

De mannen van José Mourinho kregen vanaf het eerste fluitsignaal door dat het een lastige middag zou gaan worden in het Kirklees Stadium, waar een stug Huddersfield van geen wijken wilde weten. De thuisploeg verdedigde gegroepeerd en loerde op gevaar via de counter. Na een klein halfuur spelen was het dan ook raak voor the Terriers nadat Tom Ince en Aaron Mooy weg mochten. Een poging van de eerste werd nog onschadelijk gemaakt door David de Gea, maar de doelman moest bij de rebound van de Australiër met een Nederlandse moeder wel capituleren.

Manchester United kreeg nauwelijks tijd om die tegenslag te verwerken, want vijf minuten later lag de bal alweer in het net. De voor de geblesseerd uitgevallen Phil Jones in het veld gekomen Victor Lindelöf dook onder een verre uittrap van Jonas Lössl door en Laurent Depoitre profiteerde oog in oog met De Gea optimaal. De ingevallen Rajiv van La Parra zag daarna hoe the Red Devils in het restant van de eerste helft aanvallend vrijwel niets voor elkaar kregen.

Mourinho probeerde hier in het begin van het tweede bedrijf met het inbrengen van Marcus Rashford en Henrikh Mkhitaryan verandering in te brengen, maar deze twee aanvallende impulsen konden er in de eerste fase van de tweede helft eveneens niet voor zorgen dat de bezoekers een gat vonden in de verdediging van Huddersfield. Zo’n tien minuten voor tijd kreeg Manchester United toch nog nieuwe hoop nadat Romelu Lukaku de bal knap op het hoofd van Rashford legde. Ondanks een slotoffensief van de bezoekers bleef het daar echter bij. Voor Huddersfield was het de eerste overwinning op Manchester United sinds 1952.

Manchester City - Burnley 3-0

Manchester City wervelde de afgelopen paar weken in eigen huis met grote cijfers langs tegenstanders als Stoke City en Crystal Palace, maar Burnley besloot zich niet zo eenvoudig te laten slachtofferen. De ploeg van Sean Dyche verweerde zich in het eerste halfuur kranig en moest enkel kansen voor Bernardo Silva en Sergio Agüero toestaan. De ban werd na een halfuur spelen wel gebroken door de Argentijn, die na een makkelijk gegeven strafschop vanaf elf meter voor zijn 177e doelpunt in het sky blue tekende en zo clubtopscorer Eric Brook evenaarde.

Agüero kreeg vlak voor rust een goede kans om Brook definitief voorbij te steken, maar stuitte tot zijn eigen frustratie op Nick Pope. Ook Bernardo Silva was op slag van rust nog dicht bij een treffer. De Portugees zag zijn rebound echter smoren door een blok van een verdediger. Burnley mocht daarna stiekem blijven hopen op een stuntje, maar moest een kwartier voor tijd toch capituleren. Nicolas Otamendi kopte een corner achter Pope en Leroy Sané gooide het duel een paar minuten later definitief in het slot.

Stoke City - Bournemouth 1-2

Stoke hoopte zich te herstellen van de 7-2 nederlaag tegen Manchester City, maar dat lukte niet. De formatie van Mark Hughes keek bij rust tegen een 0-2 achterstand aan: na een tamme beginfase schoof Andrew Surman vanaf een meter of achttien de 0-1 binnen en Junior Stanislas benutte later een strafschop na een overtreding van Ryan Shawcross. Mame Diouf, Eric-Maxim Choupo-Moting en Shawcross kregen hierna mogelijkheden, maar scoorden niet. In de tweede helft was het wel raak voor the Potters: Diouf scoorde na ruim een uur spelen van dichtbij en bracht de spanning terug in de wedstrijd. In het vervolg creëerde Stoke niet veel meer, maar schreeuwde men nog wel om een strafschop na een vermeende overtreding op Jesé Rodríguez. De bal ging echter niet op de stip. Bij Stoke deed Erik Pieters mee, maar Ibrahim Afellay en Bruno Martins Indi (blessure) kwamen niet in actie.

Swansea City - Leicester City 1-2

De bezoekers namen na 25 minuten de leiding en dat was volkomen verdiend. Het was echter Federico Fernández die uit een pass van Riyad Mahrez zijn eigen doelman passeerde. Bij Swansea City was Luciano Narsingh de gevaarlijkste man, maar Kasper Schmeichel werd amper aan het werk gezet. Vier minuten na rust verdubbelde Shinji Okazaki de voordelige marge: Mahrez stond net niet buitenspel na een pass van Marc Albrighton, waarna de Japanner simpel kon afronden. De aansluitingstreffer van Swansea City volgde al enkele minuten later, via Alfie Mawson, maar de Welshe club kon een thuisnederlaag niet voorkomen. Door de eerste competitiezege sinds 19 augustus (!) klimt Leicester City uit de degradatiezone, met één punt meer dan Swansea: negen om acht.