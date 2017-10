Borussia Dortmund laat weer punten liggen en geeft concurrentie hoop

Borussia Dortmund heeft opnieuw punten laten liggen. Een week na de nederlaag tegen RB Leipzig kwam de ploeg van Peter Bosz op bezoek bij Eintracht Frankfurt niet verder dan een gelijkspel. Titelverdediger Bayern München kan hierdoor vanavond op gelijke hoogte komen. RB Leipzig profiteerde optimaal met een minimale zege op VfB Stuttgart en staat maar één punt achter die Borussen. Borussia Mönchengladbach leed een gevoelige thuisnederlaag tegen Bayer Leverkusen.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2-2

Na negentien minuten spelen liep de thuisploeg achter de feiten aan. Een inzet van Marc Bartra leek een flinke afzwaaier te worden, maar groeide uiteindelijk uit tot een perfecte pass voor Nuri Sahin: Lukas Hradecky kon zijn inzet van dichtbij niet keren. Het team van Bosz speelde niet altijd even geconcentreerd, maar Eintracht Frankfurt, met Jetro Willems in de basis. was voorin evenmin bij de les. Ante Rebic en Sebastien Haller hadden uitzicht op een doelpunt, maar lieten na om de achterstand van Eintracht Frankfurt weg te poetsen.

In het eerste kwartier na rust ging de wedstrijd op en neer, met onder meer een kans voor Pierre-Emerick Aubameyang. De inzet van de Gabonees ging echter over het doel van Hradecky, die na 57 minuten alsnog de 0-2 om de oren kreeg. Maximilian Philipp kreeg de bal mee van Mario Götze en schoot diagonaal raak. In vier minuten tijd kwam Eintracht echter langszij: Haller benutte een strafschop, na een overtreding van Roman Bürki op Rebic, en Marius Wolf tekende voor de 2-2. Het duel kon daarna nog alle kanten op, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.

RB Leipzig - VfB Stuttgart 1-0

RB Leipzig bezorgde Borussia Dortmund vorige week de eerste nederlaag van het seizoen en die Roten Bullen zijn de ploeg van Peter Bosz zaterdagmiddag tot op een punt genaderd. Marcel Sabitzer was in eigen huis de grote man aan de kant van de thuisploeg doordat hij na ruim twintig minuten spelen op knappe wijze de 1-0 tegen de touwen knalde. Timo Werner kreeg voor rust nog een goede kans om de voorsprong uit te breiden, maar zag zijn poging net langs de paal verdwijnen. Na de rust was de beste mogelijkheid voor Chadrac Akolo, die echter op Peter Gulasci stuitte. In de laatste tien minuten was Leipzig nog gevaarlijk via opnieuw Sabitzer en Jean-Kevin Augustin, maar gescoord werd er niet meer.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1-5

Borussia Mönchengladbach begon met een vroege treffer van Fabian Johnson na een knappe voorzet van Thorgan Hazard nog veelbelovend aan de wedstrijd en ook de tweede goede kans was voor die Fohlen. De bezoekers kwamen naarmate de eerste helft vorderde echter steeds beter in de wedstrijd en stelde na de rust orde op zaken. Sven Bender kon drie minuten na de thee profiteren van een enorme fout van Yann Sommer, die bij een corner compleet onder de bal door dook. Die Werkself drongen daarna aan en via goals van Leon Bailey en Julian Brandt binnen twee minuten werd er definitief afstand genomen. Dankzij Kevin Volland en Joel Pohjanpaol liep Leverkusen uiteindelijk uit naar een afgetekende 1-5 overwinning.

FC Augsburg - Hannover 96 1-2

Michael Gregoritsch leek uit te groeien tot de matchwinner in de WWK Arena, want de aanvaller maakte na ruim een half uur spelen het eerste en lange tijd enige doelpunt van de wedstrijd. Hij ontving de bal van Daniel Baier en via een tegenstander schoot hij met zijn linker raak. De voorsprong was verdiend, want Augsburg was in de eerste helft duidelijk een maatje te groot voor Hannover. Alfred Finnbogason was eerder al dicht bij de openingstreffer geweest, maar de ex-spits van sc Heerenveen faalde in de afwerking. In de tweede helft kroop Hannover wat meer uit zijn schulp en in het laatste kwartier sloeg men via Niclas Füllkrug tweemaal toe, waardoor de punten konden worden meegenomen uit Beieren. Jeffrey Gouweleeuw deed bij FCA overigens negentig minuten mee.